Вашингтон вредит всему миру

Антироссийская санкционная политика не привела к тем результатам, на которые рассчитывала вашингтонская администрация. Дальнейшие шаги против нашей страны могут обернуться настоящей катастрофой. Об этом власти США предупредили аналитики Fox News.



Журналисты подчеркивают, что действия Соединенных Штатов Америки приведут к тому, что доллар, являвшийся одним из столпов благоденствия этой страны, обрушится. Уже сегодня видны тенденции, которые говорят о том, что вскоре доллар перестанет быть мировой валютой.



Антироссийские действия в итоге навредили самой Америке. Дальнейшая эскалация ситуации не по зубам США. Противостояние с Россией обернется катастрофой.

"Война против России будет последней войной, которую мы сможем позволить себе вести", – подчеркнул ведущий телеканала Такер Карлсон.

Телеведущий добавил, что решение использовать доллар как инструмент противостояния, было фатальной ошибкой. Конфискация долларовых резервов Центробанка нашей страны продемонстрировала всему миру, что Вашингтон готов без суда и следствия отнимать чужие деньги.

