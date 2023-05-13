Новые обвинения: Киев залепил хлесткую пощечину Шольцу

Новые обвинения: Киев залепил хлесткую пощечину Шольцу
Олаф Шольц. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинцы не церемонятся с европейскими помощниками

В последнее время киевский режим позволяет себе все больше вольностей. Незалежные политики стали рекордсменами по неадекватному поведению на международной арене. Бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник регулярно поражает общественность наглыми выходками. На этот раз высокопоставленный украинец залепил мощную оплеуху немецкому канцлеру Олафу Шольцу.

Мельник продолжает отрабатывать государственную повестку и требует у европейских кураторов мощную финансовую и военную поддержку. При этом украинцы совсем не стесняются в выражениях. Так, незалежный дипломат весьма по-хамски обратился к главе немецкого правительства.

Мельник обвинил канцлера в уклонении от обсуждения вопросов предоставления киевскому режиму нового оружия.

"Немцев убеждают, что, мол, все безупречно в плане вооружения. Это ошибка, которую нужно немедленно исправить", – дерзко объявил украинский дипломат.

Источник: RDN ✓ Надежный источник
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