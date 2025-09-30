Лукашенко ответил на слова Зеленского о нем и Путине

"Сыном считал": Лукашенко ответил на выпад Зеленского
Фото: Belta.by / wikimedia.org
Глава республики отметил, что и правда является человеком в возрасте

Белорусский лидер Александр Лукашенко ответил на недавний выпад со стороны Владимира Зеленского. По словам президента, эти высказывания не имеют отношения к действительности.

Ранее глава Украины назвал Путина и Лукашенко "стариками". Он утверждает, что белорусский главнокомандующий живет в собственном выдуманном мире, который строил три десятилетия в рамках одного государства. Поэтому прокомментировать его слова о выгодных условиях перемирия для Киева он не может.

"Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с Путиным, где-то там "шепчемся по углам" во вред другим. Чепуха полная", – заявил Лукашенко на встрече с премьерами СНГ и ЕАЭС.

Недавно представитель США Кит Келлог признался, что глава Белоруссии помогает передавать сообщения Владимиру Путину от американцев – именно поэтому контакты между Минском и Вашингтоном в последнее время стали происходить чаще, а также были сняты некоторые санкции с республики. По его словам, самым главным приоритетом Белого дома является правильно доставить послания до главы России, а кто именно будет делать это – неважно.

До этого эксперты поспорили об возможном уходе Лукашенко с поста президента.

Источник: БелТА
