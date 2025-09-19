Эксперты поспорили об возможном уходе Лукашенко с поста президента

Курс рубля
Белорусский президент Александр Лукашенко высказался по поводу своего преемника – он заявил, что рассматривает возможные кандидатуры, в том числе и среди женщин, которые смогут справиться с этой непростой должностью. Но пока он полагает, что для большинства общественных деятелей потянуть это будет невозможно. Эксперты раскрыли, что сейчас может происходить со сменяемостью власти в республике, поспорив о ситуации.
Политолог Алексей Дзермант полагает, что Лукашенко пока находится в поиске подходящего человека на замену. Выбирает он среди чиновников в различных отраслях, которые хорошо проявили себя на посту. Об этом в стране стараются публично не говорить.
"Пока у Лукашенко крепкое здоровье, он сам примет решение о будущем. Главное, что суть отношений с Россией не изменится, может быть, только стиль", – считает аналитик.
Другого мнения придерживается политолог Дмитрий Болкунец. Он уверен, что Лукашенко никогда не покинет президентский пост по собственному желанию, поэтому и никаких преемников он не ищет. По его словам, долгое время лидер придерживался казахстанской модели транзита, но перейти на должность главы Всебелорусского народного собрания у него не хватило сил и желания.
"Сейчас все просто молча наблюдают и ждут, когда он уйдет", – подытожил эксперт.
Ранее Лукашенко столкнулся с критикой из-за радостного фото с Алиевым на саммите ШОС.
Политику становится все сложнее лавировать
Чиновник, по слухам, не планирует дальше работать на госслужбе