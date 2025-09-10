Подольская рассказала о необычной просьбе Лукашенко

Подольская рассказала о необычной просьбе Лукашенко
Наталья Подольская. Фото: соцсети
Девушка лично общалась с белорусским лидером

Популярная белорусская и российская исполнительница Наталья Подольская поделилась воспоминаниями о встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко, которая состоялась после "Евровидения".

Как оказалось, первое лицо Белоруссии пригласил красивую певицу на танец, а затем в шутливой форме попросил не связывать себя узами брака с россиянином. Позднее девушка нарушила этот совет, однако, по ее словам, глава республики наверняка был доволен ее выбором.

Артистка рассказала, что с теплом относится к белорусскому лидеру и самой стране, и особенно ценит ее красоту и преданность жителей президенту России. Девушка редко бывает на родине, но в ноябре она приезжала в Новополоцк по приглашению организаторов местного мероприятия.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
По теме

"Атака России на Польшу": в НАТО дали оценку случившемуся в небе

Нашу страну опять попытались безосновательно обвинить

В США сделали громкое заявление об убийстве Зеленского

Политик-комик насолил многим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей