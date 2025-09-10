Подольская рассказала о необычной просьбе Лукашенко

Девушка лично общалась с белорусским лидером

Популярная белорусская и российская исполнительница Наталья Подольская поделилась воспоминаниями о встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко, которая состоялась после "Евровидения".

Как оказалось, первое лицо Белоруссии пригласил красивую певицу на танец, а затем в шутливой форме попросил не связывать себя узами брака с россиянином. Позднее девушка нарушила этот совет, однако, по ее словам, глава республики наверняка был доволен ее выбором.

Артистка рассказала, что с теплом относится к белорусскому лидеру и самой стране, и особенно ценит ее красоту и преданность жителей президенту России. Девушка редко бывает на родине, но в ноябре она приезжала в Новополоцк по приглашению организаторов местного мероприятия.