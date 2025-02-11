Каллас: переговоры по Украине невозможны без ЕС

Европа выдвинула США условие для переговоров по Украине
Фото: unsplash.com
Европейцы напомнили о вкладе в обороноспособность ВСУ

Переговоры по урегулированию украинского конфликта невозможны без участия Европы. Такое условия для начала мирного процесса выдвинула глава дипломатии ЕС Кая Каллас на фоне сообщений о приостановке в США разработки мирного плана.

Напомним, ранее появились новости, что в администрации Трампа решили подробнее обсудить условия возможного соглашения с европейскими властями, узнать, какой вклад они могут внести. Для этого спецпосланник по Украине Кит Келлог намерен в ближайшее время отправиться в ЕС.

Каллас указала, что поскольку конфликт происходит на европейском континенте, решать его без участия Брюсселя невозможно.

"Речь идет об Украине, о Европе, и для того, чтобы мир действительно был возможен, Европа должна стать его частью. Я не вижу ни одного соглашения, в котором не участвовал бы ЕС", – сказала она в интервью.

Глава евродипломатии указала, что когда европейцы оказывали помощь Украине – это не было благотворительностью. В действительности они пытались внести вклад в собственную безопасность. Поэтому вопрос мирного урегулирования находится также в зоне ответственности ЕС.

Ранее стало известно о сговоре Евросоюза, который может нанести болезнненный удар Дональду Трампу.

Источник: Corriere della Sera
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