Каллас: переговоры по Украине невозможны без ЕС

Европейцы напомнили о вкладе в обороноспособность ВСУ

Переговоры по урегулированию украинского конфликта невозможны без участия Европы. Такое условия для начала мирного процесса выдвинула глава дипломатии ЕС Кая Каллас на фоне сообщений о приостановке в США разработки мирного плана.

Напомним, ранее появились новости, что в администрации Трампа решили подробнее обсудить условия возможного соглашения с европейскими властями, узнать, какой вклад они могут внести. Для этого спецпосланник по Украине Кит Келлог намерен в ближайшее время отправиться в ЕС.

Каллас указала, что поскольку конфликт происходит на европейском континенте, решать его без участия Брюсселя невозможно.

"Речь идет об Украине, о Европе, и для того, чтобы мир действительно был возможен, Европа должна стать его частью. Я не вижу ни одного соглашения, в котором не участвовал бы ЕС", – сказала она в интервью.

Глава евродипломатии указала, что когда европейцы оказывали помощь Украине – это не было благотворительностью. В действительности они пытались внести вклад в собственную безопасность. Поэтому вопрос мирного урегулирования находится также в зоне ответственности ЕС.

Ранее стало известно о сговоре Евросоюза, который может нанести болезнненный удар Дональду Трампу.