Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Администрация главы российского государства выдвинула главное требование для прекращения спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.
Так, Кремль обозначил прекращение иностранной военной поддержки киевскому режиму в качестве ключевого условия для урегулирования затянувшегося конфликта дипломатическим путем.
По итогам беседы главнокомандующего РФ Владимира Путина и нового руководителя Белого дома Дональда Трампа в пресс-службе российского лидера заявили, что без этого невозможно избежать дальнейшей эскалации.
В сообщении подчеркивается, что для перехода к политико-дипломатическому решению проблемы требуется полностью остановить поставки оружия и обмен данными между незалежными и американскими разведчиками. Это рассматривается как главный фактор, который может повлиять на ситуацию и создать условия для мирного диалога.
Переговоры Москвы и Вашингтона на самом высоком уровне стали очередным шагом к поиску компромисса, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как на самом деле будут реализованы договоренности.
Ранее глава нашей страны дал военным приказ прекратить огонь.
Положение дел в Незалежной становится все хуже