Россия всегда была настроена на мирное урегулирование конфликта

Администрация главы российского государства выдвинула главное требование для прекращения спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.

Так, Кремль обозначил прекращение иностранной военной поддержки киевскому режиму в качестве ключевого условия для урегулирования затянувшегося конфликта дипломатическим путем.

По итогам беседы главнокомандующего РФ Владимира Путина и нового руководителя Белого дома Дональда Трампа в пресс-службе российского лидера заявили, что без этого невозможно избежать дальнейшей эскалации.

В сообщении подчеркивается, что для перехода к политико-дипломатическому решению проблемы требуется полностью остановить поставки оружия и обмен данными между незалежными и американскими разведчиками. Это рассматривается как главный фактор, который может повлиять на ситуацию и создать условия для мирного диалога.

Переговоры Москвы и Вашингтона на самом высоком уровне стали очередным шагом к поиску компромисса, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как на самом деле будут реализованы договоренности.

Ранее глава нашей страны дал военным приказ прекратить огонь.