Боец ВСУ рассказал, как сбежал на сторону России

Боец ВСУ раскрыл хитрый способ сбежать на сторону России
Фото: www.unsplash.com
продолжение"Как собаки": на Западе закатили истерику из-за плана Парижа и Лондона по Украине
В зоне конфликта живет много неравнодушных людей

Украинский военный Сергей Чумарный, проходивший службу в 225-м штурмовом батальоне всушников, рассказал, как ему благодаря хитрости и смекалке удалось покинуть ряды незалежной армии и добровольно сдаться российским силам. По его словам, в этом ему помогли мирные жители, которые ждали прихода российских войск в ДНР.

Парень вспомнил, что при отправке в населенный пункт Дачное ему и его сослуживцам заявили, что там нет мирных граждан. Однако на месте оказалось иначе – местные жители нуждались в помощи, и он делился с ними продовольствием и другими необходимыми вещами. Позже, приняв решение сбежать из ВСУ, он переоделся в гражданскую одежду, опасаясь, что незалежные вояки могут разделаться с ним за дезертирство.

Местные жители поддержали его выбор и рассказали, что российская сторона гуманно относится к пленным. Мужчина в течение десяти дней скрывался в подвале, не имея возможности выйти из-за обстрелов со стороны украинцев. Когда российские бойцы начали зачистку деревни, он вышел к ним без сопротивления и сразу признался, что не является гражданским.

По словам беглеца, отношение к нему со стороны российских военных оказалось удивительно доброжелательным. Как только его завели в укрытие, ему предложили еду и сигареты, никто не оскорблял и не угрожал.

Мужчина отметил, что чувствует себя в безопасности и подчеркнул, что украинская пропаганда о жестоком обращении с пленными не соответствует действительности – наши военные относились к нему лучше, чем сослуживцы в ВСУ.

"Никто не оскорблял. Здесь ко мне относятся лучше, чем свои же", – заявил боец.

Напомним, ранее Кремль выставил основное условие для прекращения конфликта на украинских землях.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Уже во Львове": Киеву объявили тревожные новости

Положение дел в Незалежной становится все хуже

"С ума сошли": российская военная тактика вызвала ужас в США

Подходы к ведению боев сильно изменились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей