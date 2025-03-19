В зоне конфликта живет много неравнодушных людей

Украинский военный Сергей Чумарный, проходивший службу в 225-м штурмовом батальоне всушников, рассказал, как ему благодаря хитрости и смекалке удалось покинуть ряды незалежной армии и добровольно сдаться российским силам. По его словам, в этом ему помогли мирные жители, которые ждали прихода российских войск в ДНР.

Парень вспомнил, что при отправке в населенный пункт Дачное ему и его сослуживцам заявили, что там нет мирных граждан. Однако на месте оказалось иначе – местные жители нуждались в помощи, и он делился с ними продовольствием и другими необходимыми вещами. Позже, приняв решение сбежать из ВСУ, он переоделся в гражданскую одежду, опасаясь, что незалежные вояки могут разделаться с ним за дезертирство.

Местные жители поддержали его выбор и рассказали, что российская сторона гуманно относится к пленным. Мужчина в течение десяти дней скрывался в подвале, не имея возможности выйти из-за обстрелов со стороны украинцев. Когда российские бойцы начали зачистку деревни, он вышел к ним без сопротивления и сразу признался, что не является гражданским.

По словам беглеца, отношение к нему со стороны российских военных оказалось удивительно доброжелательным. Как только его завели в укрытие, ему предложили еду и сигареты, никто не оскорблял и не угрожал.

Мужчина отметил, что чувствует себя в безопасности и подчеркнул, что украинская пропаганда о жестоком обращении с пленными не соответствует действительности – наши военные относились к нему лучше, чем сослуживцы в ВСУ.

"Никто не оскорблял. Здесь ко мне относятся лучше, чем свои же", – заявил боец.

Напомним, ранее Кремль выставил основное условие для прекращения конфликта на украинских землях.