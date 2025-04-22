Элитный полк ВСУ начал штурм границы Курской области

Противник пытается укрепить собственные силы в зоне боевых действий

Источник в групировке "Север" сообщил, что у приграничья Курской области были замечены бойцы элитного украинского полка сил спецопераций. Вероятно, их направили туда для координации наступления менее подготовленных в военном плане отрядов.

"В ходе наступательных действий, согласно разведданным группировки, было отмечено присутствие 6-го полка ССО, который координирует действия менее подготовленных подразделений ВСУ", – сообщил источник.

По его словам, на данный момент противник занимается укреплением собственных сил для проведения наступления на Курском направлении. Туда украинцы перебросили около 300 расчетов БПЛА для оказания поддержки пехоте. Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в Курской области удалось полностью освободить Горнальский монастырь, в котором окапывались украинские солдаты. Потери ВСУ за сутки составили 160 военных, танк и ЗРК "ОСА-АКМ", а еще четыре солдата сдались в плен.

В минувшие выходные российская сторона объявляла о пасхальном перемирии, на которое в Киеве не согласились. В итоге после отказа со стороны украинцев ВС РФ нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры противника.