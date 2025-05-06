Песков: Россия ответит на попытки ВСУ нанести удар в дни перемирия

Удар будет молниеносным: Кремль пригрозил Киеву из-за Парада Победы
Фото: АГН "Москва"
В Москве готовы к любым провокациям

Если украинская сторона продолжит предпринимать попытки нанести удары по российским территориям, несмотря на объявленное Владимиром Путиным праздничное перемирие, России придется отвечать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Чиновник напомнил, что ранее лидер объявлял о намерении прекратить любой огонь в зоне боевых действий в ночь с 7 на 8 мая. Предложение перестанет действовать в ночь с 10 на 11 мая.

"Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", – заявил Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона до сих пор не отказалась от своей инициативы, несмотря на отсутствие какой-либо реакции со стороны Киева. По словам пресс-секретаря президента, киевский режим настроен на продолжение конфликта, что демонстрируют атаки беспилотников ночью. Однако российская система ПВО эффективна, "военные делают славную работу".

Ожидается, что 9 мая в Москве состоится праздничный Парад Победы, на который приедут мировые лидеры. В России допускают, что украинцы могут решиться на провокацию в такой ситуации.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев готов к любым переговорам после длительного прекращения огня.

Источник: RT
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