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Начальник чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что большинство украинских военнослужащих, попавших в плен, массово гибли еще на линии фронта, от огня своих же сослуживцев. По его словам, бойцы ВСУ часто открывают огонь по тем, кто добровольно сдался, не позволяя российским военным эвакуировать пленных в тыл.
Военный отметил, что количество желающих сдаться было значительно больше, чем удалось вывести живыми. Сама процедура эвакуации с передовой представляет собой серьезную опасность для российских солдат, потому что украинская сторона делает все возможное, чтобы не допустить перехода своих военнослужащих под контроль ВС РФ.
Он привел конкретный пример: бойцы отряда "Каштан" смогли взять в плен около десяти украинцев, но в момент эвакуации по ним был нанесен удар с применением дронов и артиллерии. В результате удалось спасти лишь одного. По словам Алаудинова, такие случаи не единичны.
Вероятно, украинское командование сознательно уничтожает своих солдат, чтобы не допустить распространения информации о положении на фронте и не дать противнику в лице России "живых свидетелей".
Напомним, ранее был раскрыт замысел западной коалиции против России. Иностранные "партнеры" вынашивают коварный план.
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Иностранные "партнеры" вынашивают коварный план