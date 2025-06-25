Трамп вышел из себя из-за слитого отчета Пентагона по Ирану

Президент США забился в истерике после слитого отчета Пентагона по Ирану
Фото: The White House / wikimedia.org
Вероятно, лидера хотели унизить перед саммитом НАТО

Утекшие в СМИ данные разведки Пентагона об итогах ударов по Ирану вызвали бурную реакцию в Белом доме. Глава США Дональд Трамп в своих соцсетях буквально вышел из себя, когда узнал о случившемся. По его словам, журналисты решили принизить значение "одного из самых успешных ударов в истории". 

Ранее американские издания CNN и The New York Times, ссылаясь на сведения Пентагона, сообщили, что американские удары не смогли уничтожить основные компоненты иранской ядерной программы, а лишь отбросили ее назад на несколько месяцев. После этого власти США выступили с заявлением, что у Белого дома нет никаких сомнений в успехе проведенной операции, а утечка информации является государственной изменой, которую нужно расследовать.

Дональд Трамп в своих соцсетях также не стал скрывать эмоций по поводу опубликованных данных разведки.

"Фейкньюс CNN и The New York Times объединились в попытке принизить значение одного из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью разрушены", – уверяет президент.

Журналисты полагают, что отчет американской разведки был намеренно опубликован перед саммитом НАТО, чтобы сорвать триумф от выступления Дональда Трампа – не исключено, что это стало попыткой противников принизить лидера на международной арене.

Ранее Трамп сделал жесткое заявление о Зеленском на саммите НАТО.

Источник: соцсети
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