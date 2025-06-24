Министр обороны Израиля пригрозил ответом на нарушение прекращения огня Ираном

Спустя три часа: Иран и Израиль нарушили режим прекращения огня
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Страны готовятся снова приступить к активным боевым действиям

После официального вступления в силу решения о прекращении огня и подтверждения со стороны Израиля, Тель-Авив сообщил о запуске иранских баллистических ракет по своей территории. Сведения о количестве снарядов разнятся: одни источники говорят о единичном пуске, другие – о двух. 

Израильская сторона утверждает, что успешно отразила атаку с помощью систем ПВО. Однако оставлять без ответа жест иранцев они не намерены – армия Израиля уже готовится нанести ответный удар. Сообщается, что такое распоряжение уже отдал министр обороны страны Исраэль Кац. 

"В связи с полным нарушением Ираном режима прекращения огня, объявленного президентом США, и запуском ракет в сторону Израиля, я поручил Армии обороны Израиля в координации с премьер-министром продолжить интенсивные действия по атаке на Тегеран", – приводится его поручение в СМИ.

При этом до официального вступления режима прекращения огня в силу, по сообщениям журналистов, Израиль готовил ответ на удар Ирана, в результате которого погибли несколько человек. Ракеты Тегеран запустил за пару часов до перемирия. Официально отказ от боевых действий продлился около трех часов после того, как его подтвердили в Тель-Авиве.

Ранее западные аналитики заявили, что удар Трампа по Ирану послал неприятные сигналы России и Китаю.

Источник: The Times of Israel
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