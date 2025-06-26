Express сочла угрожающими слова Соловьева о ядерном ударе по Польше

В Британии забились в панике после обращения ведущего Соловьева к Путину
Владимир Соловьев. Кадр: YouTube
Заявление шоумена активно обсуждают в прессе

Популярное в Британии издание Express резко отреагировало на недавнее заявление телеведущего Владимира Соловьева, назвав его слова о возможном ядерном ударе по Польше пугающими и угрожающими. Издание опубликовало материал, в котором обсуждается, что шоумен призвал российского лидера Владимира Путина рассмотреть вариант нанесения удара по стране-участнице западной военной коалиции с целью "решить мировые проблемы".

Так в королевстве оценили слова журналиста, произнесенные во время очередного выпуска шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Шоумен предположил, что наша страна могла бы заключить соглашение с иранскими властями и разместить на территории страны ядерное оружие. Далее он заявил, что следовало бы нанести удары тактическим ядерным оружием, в том числе и по польским землям, подчеркнув, что это могло бы стать средством давления на западные страны.

Газета охарактеризовала выступление звезды ТВ как воинственную тираду и назвала его рупором Кремля. Журналисты обратили внимание, что в своей речи телеведущий отметил возможность нанесения ударов по объектам на территории Украины и Европы, а также намекнул, что если поставки оружия Киеву будут прекращены, таких действий можно будет избежать.

К слову, ранее Сергей Лавров рассказал, что западные страны вымаливают у России.

Источник: Express ✓ Надежный источник
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