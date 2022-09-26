Лидеры провели личную беседу шестой раз в течение этого года

Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Сочи 26 сентября. Визит белорусского лидера произошел вскоре после их совместного посещения саммита ШОС в Самарканде и, вероятно, он был необходим в свете новых обстоятельств в российско-украинском конфликте, считают эксперты.

Глава России захотел пообщаться с белорусским лидером, чтобы узнать его отношение к происходящему, пишет URA.RU. Политолог Сергей Марков полагает, что Путину важно знать, готов ли Лукашенко пойти с ним до конца, если Запад решится предпринять против России новые агрессивные действия. Поэтому президент хотел лично сделать предупреждение своему союзнику, что он намерен, в случае необходимости, идти до конца.

"Если встречаются президенты, значит, речь идет о принятии серьезных решений по коллективной обороне союзного государства", – считает эксперт Вячеслав Сутырин.

Он допустил различные варианты развития событий, поскольку есть вероятность большего обострения украинского конфликта, но также у белорусских границ стоят польские войска.

Политологи допускают, что главы России и Белоруссии встретились, чтобы скоорденировать совместные действия по итогам референдумов в ЛДНР, Запорожье и Харковщине.