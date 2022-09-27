Граждане проявили активность в волеизъявлении

Сегодня, 27 сентября – последний день проведения референдумов по вхождению ряда освобожденных территорий в состав Российской Федерации. В информационном пространстве уже появились первые цифры с референдумов, которые проходят на участках, открытых на территории нашей страны.



Так, 98,19% объявили о своем желании сделать Запорожскую область субъектом Российской Федерации. Такая доля приводится из 18% подсчитанных голосов.

По Донецкой и Луганской народным республикам цифры схожи – 97,91% и 97,82% соответственно сказали "да" воссоединению с РФ. В ДНР подсчитали 14% голосов, в ЛНР 13% голосов. Таким образом, абсолютное большинство выступают за возвращение в родную гавань.

В Херсонской области из 14% подсчитанных голосов 96,97% также заявили о желании стать частью России.