Обнародованы первые цифры с референдумов на участках в России

Обнародованы первые цифры с референдумов на участках в России
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Граждане проявили активность в волеизъявлении

Сегодня, 27 сентября – последний день проведения референдумов по вхождению ряда освобожденных территорий в состав Российской Федерации. В информационном пространстве уже появились первые цифры с референдумов, которые проходят на участках, открытых на территории нашей страны.

Так, 98,19% объявили о своем желании сделать Запорожскую область субъектом Российской Федерации. Такая доля приводится из 18% подсчитанных голосов.

По Донецкой и Луганской народным республикам цифры схожи – 97,91% и 97,82% соответственно сказали "да" воссоединению с РФ. В ДНР подсчитали 14% голосов, в ЛНР 13% голосов. Таким образом, абсолютное большинство выступают за возвращение в родную гавань.

В Херсонской области из 14% подсчитанных голосов 96,97% также заявили о желании стать частью России. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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