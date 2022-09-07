Европейцы и американцы подрывают мировую безопасность

Сегодня, 7 сентября, российский лидер Владимир Путин выступает на Восточном экономическом форуме. Во время своей речи глава государства четко обозначил позицию Москвы и обличил пороки коллективного Запада, из-за которого страдает весь мир.



Так, главнокомандующий нашей страны подчеркнул, что охватившая Европейский союз и Соединенные Штаты Америки "санкционная лихорадка" несет угрозу всему миру. В погоне за сохранением собственной власти Запад готов пустить под нож другие страны. Европу и Америку абсолютно не интересует положение дел в бедных государствах.

"Европейцы продолжают действовать как колонизаторы, обманывая беднейшие страны", – подчеркнул Владимир Владимирович.

Президент также обратил внимание, что большая часть украинского зерна отправилась в европейские страны, а не бедствующим государствам. На этом фоне Москва задумывается о том, чтобы ограничить вывоз злаковых из Незалежной. Очевидно, что западные политики действуют в собственных интересах, а не спасают мир от "голода".