Население настраивают на тяжелые времена

Европейский союз обязан быть готовым к тому, чтобы отдать "высокую цену" за оказание поддержки Украине. Соответствующее заявление сделал верховный коммиссар ЕС по иностранной политике Жозеп Боррель, указав, что такова плата за "единство".

Лидер европейской дипломатии считает, что ситуация, связанная с Киевом, напрямую связана с Европейским Союзом. Однако любой военный конфликт рано или поздно завершается переговорным процессом.

Лидер евродипломатии указал, что населению Евросоюза нужно настраиваться на тяжелые времена – грядет "затяжной конфликт", который связан с поисками решений для урегулирования политических проблем. Еще более абстрактный оборот Боррель, к счастью, затруднился употребить.

Южная Европа, полагает Боррель, должна быть солидарна с севером в энергетической отрасли – Испания со своими мощностями по сжежению природного газа могла бы осуществить свой вклад, передает телеканал "360".

А "Свободная Пресса" пишет, что Киев перекрыл южную нить нефтепровода "Дружбы", оставив без газа Венгрию, Чехию и Словакию, спровоцировав приближение топливного кризиса в Центральной Европе.