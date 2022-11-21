Украина готовится к штурму Крыма - СМИ

Однако за счет каких возможностей - вопрос открытый

В настоящее время отсутствуют признаки, указывающие на подготовку наступления ВСУ на Крым. Однако тот, кто не предпринимает меры для перестраховки, совершенно безумен. Полуостров нужно усилить для защиты от дронов, ракетных систем залпового огня и подводных аппаратов, которыми ранее обстреливали Севастополь, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Ранее офис Зеленского заявил, что Киев готовится к военной кампании в Крыму, нацеленной на захват полуострова. Точные сроки, однако, никто не озвучивал. Хотя бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес называл точную дату – 13 ноября. Якобы в эту дату ВСУ попытаются взять Мелитополь, а в 2023 году будут штурмовать Крым.

Евсеев заявил, что пока реальных основания для наступления украинских войск на Крым совершенно не наблюдает. Вопрос открытый: каким образом Украина перебросит туда тяжелое вооружение без понтонов? Нужна огромная группировка – таковой не было у ВСУ даже на Херсонском направлении.

Опыта в такой операции, как форсирование Днепра, у ВСУ также не имеется. Попытки высадки спецназа на атомной электростанции ЗАЭС не обернулись успехом. А здесь речь идет о форсировании огромной реки.

Нужно помнить, что Андрей Ермак, сделавший подобное заявление, вовсе не спец в военной науке. Впрочем, подобные заявления делал и глава Минобороны Украины Андрей Ермак, выступавший исключительно политназначенцем. Однако в том, что полуостров нужно укреплять, сомнений нет – как войсковыми ПВО, так и современными РЭБ.