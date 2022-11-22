Крым подвергся массовой атаке со стороны ВСУ

Информация появилась от очевидцев

В некоторых регионах Крыма раздались несколько взрывов. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Предположительно, сработала система ПВО – всего, по первым данным, речь идет примерно о десяти выстрелах.

Больше шести взрывов, по неподтвержденной информации, раздалось над Балаклавой. Сообщается также о трех в Севастополе. Есть сведения о срабатывании систем воздушной защиты в Евпатории.

Информацию об обстрелах полуострова подтвердил губернатор Севастополя. По его словам, Крым был атакован украинскими БПЛА. Два удалось сбить. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Как пишет "Украина.ру", вероятно, речь идет о беспилотниках Mugin-5. Также в небе южнее полуострова в воздушном пространстве заметили стратегический БЛА RQ-4D Phoenix ОВВС НАТО, который прилетел с авиабазы Сигонелла.