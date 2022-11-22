Крым подвергся массовой атаке со стороны ВСУ

Крым подвергся массовой атаке со стороны ВСУ
Фото: unsplash.com
Информация появилась от очевидцев

В некоторых регионах Крыма раздались несколько взрывов. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Предположительно, сработала система ПВО – всего, по первым данным, речь идет примерно о десяти выстрелах.

Больше шести взрывов, по неподтвержденной информации, раздалось над Балаклавой. Сообщается также о трех в Севастополе. Есть сведения о срабатывании систем воздушной защиты в Евпатории. 

Информацию об обстрелах полуострова подтвердил губернатор Севастополя. По его словам, Крым был атакован украинскими БПЛА. Два удалось сбить. Информации о разрушениях и пострадавших нет.     

Как пишет "Украина.ру", вероятно, речь идет о беспилотниках Mugin-5. Также в небе южнее полуострова в воздушном пространстве заметили стратегический БЛА RQ-4D Phoenix ОВВС НАТО, который прилетел с авиабазы Сигонелла.

Источник: Telegram • Требует проверки
новости партнеров

В США сдали с потрохами кровавых украинских боевиков

Бесчинства незалежных получили подтверждение

Готовы к удару: что происходит на Запорожском направлении

На фронте сохраняется немало горячих точек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей