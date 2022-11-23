Раскрыты ужасающие планы НАТО против Крыма

Альянс готов помогать украинским войскам во всех начинаниях

Соединенные Штаты активно помогают украинской администрации в военном конфликте против России – НАТО снабжает коллег не только стрелковым оружием и боевыми припасами, но и предоставляет информацию, полученную в ходе разведки.

Так, за пару часов до налета украинских БПЛА у Крыма появился стратегический американский дрон, о чем стало известно из информации на портале Flightradar24.

Согласно приведенным данным, 22 ноября из авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия, вылетел американский RQ-4 Global Hawk. Примерно в 10 утра по московскому времени разведывательный беспилотник оказался на расстоянии в 100 км от российского полуострова, кружа в черноморской акватории примерно до шести часов вечера.

За пару часов до первых сообщений о работе ПВО в Крыму, о которым мы писали ранее, дрон покинул акваторию.