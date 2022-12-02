Западные эксперты готовы взглянуть правде в лицо

Ситуация на территории украинского государства оставляет желать лучшего. Положению Вооруженных сил Украины не позавидуешь – незалежные вояки продолжают толпами отправляться на тот свет, но киевские властители не готовы признавать очевидный для многих провал. По мнению известного американского военного специалиста Питера Сучиу, одной из важнейших проблем всушников стала массовая поломка зарубежной артиллерии.



Американский специалист объявил, что низкое качество отправленного на Украину вооружения фактически привело к параличу Вооруженных сил Незалежной. Эксперт отмечает, что западные орудия не способны выдерживать тысячи выстрелов ежедневно. Таким образом, спустя всего несколько месяцев после прибытия на территорию украинского государства пушки выходят из строя из-за непосильной нагрузки.

Разумеется, также существенное количество артиллерийских установок уничтожается огнем Вооруженных сил Российской Федерации. Сучиу добавил, что стволы гаубиц М777 чаще всего делают из титана, который облегчает технику и упрощает ее подготовку к работе. Однако такие стволы не приспособлены к беспрерывной стрельбе и часто выходят из строя.

К слову, ранее стало известно, что Армия России получила программы, которые позволяют легко сбивать американские ракеты HIMARS, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".