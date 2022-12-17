Захват военным путем: в США "решили" судьбу Крыма

Захват военным путем: в США "решили" судьбу Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наш полуостров не дает покоя зарубежным "партнерам"

Крымский полуостров как кость в горле стоит у западных руководителей. Этот российский регион занимает очень выгодное стратегическое положение и является лакомым куском для многих стран. Любопытную статью на эту тему опубликовало авторитетное американское издание NBC News.

Источники корреспондентов заявляют, что вашингтонская администрация считает вполне вероятным и реализуемым сценарий силового захвата Крымского полуострова. Мол, у незалежных вояк достаточно сил на то, чтобы провернуть такую махинацию.

Впрочем, высокопоставленные американцы подчеркивают, что операция по "возвращению" Крыма вполне может провалиться. Также их весьма беспокоит тот факт, что ответ Российской Федерации на любую провокацию с захватом полуострова с высокой долей вероятности будет максимально мощным.

В частности, представители вашингтонской администрации подчеркивают, что в случае наступления Вооруженных сил Украины на Крым Армия России может использовать ядерное оружие, что приведет к развязыванию глобального и кровопролитного конфликта.

Источник: NBC News ✓ Надежный источник
новости партнеров

Трижды бросались в атаку: ВСУ активизировались на Донецком направлении

Бои за Донбасс продолжаются

В Киеве прогремела серия мощных взрывов – СМИ

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей