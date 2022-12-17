Наш полуостров не дает покоя зарубежным "партнерам"

Крымский полуостров как кость в горле стоит у западных руководителей. Этот российский регион занимает очень выгодное стратегическое положение и является лакомым куском для многих стран. Любопытную статью на эту тему опубликовало авторитетное американское издание NBC News.



Источники корреспондентов заявляют, что вашингтонская администрация считает вполне вероятным и реализуемым сценарий силового захвата Крымского полуострова. Мол, у незалежных вояк достаточно сил на то, чтобы провернуть такую махинацию.

Впрочем, высокопоставленные американцы подчеркивают, что операция по "возвращению" Крыма вполне может провалиться. Также их весьма беспокоит тот факт, что ответ Российской Федерации на любую провокацию с захватом полуострова с высокой долей вероятности будет максимально мощным.

В частности, представители вашингтонской администрации подчеркивают, что в случае наступления Вооруженных сил Украины на Крым Армия России может использовать ядерное оружие, что приведет к развязыванию глобального и кровопролитного конфликта.