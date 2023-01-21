Многие в США не разделяют позицию Белого дома

Весь мир понимает, что ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, грозит самыми печальными последствиями для человечества. При этом главными провокаторами остаются американцы. Знаменитый предприниматель Илон Маск с большим неодобрением взирает на действия вашингтонской администрации.



Взрыв негодования у знаменитого американца вызвало недавнее заявление Белого дома о том, что власти Соединенных Штатов Америки всерьез подумывают поддержать киевский режим в стремлении наносить удары по Крымскому полуострову.

Вашингтон уже не против того, чтобы обеспечить украинских вояк мощным оружием для атаки по Крыму. Маск подчеркнул, что такой шаг приведет к самым трагическим последствиям. Очевидно, что американские власти работают на эскалацию конфликта, чем подвергают весь мир большой опасности.

"Безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", – написал предприниматель в социальных сетях.

Впрочем, Маск тут же подчеркнул, что продолжает поддерживать киевский режим и "настроен проукраински".