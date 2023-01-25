Зеленский сделал "подарок" жителям Крыма и России в свой юбилей

Зеленский сделал "подарок" жителям Крыма и России в свой юбилей
Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президента показали по российским каналам

Жители Севастополя рассказали о странностях, которые произошли в городе 25 января, в день, когда президенту Украины исполнилось 45 лет. Во время просмотров телеканалов СТС и ТНТ в эфире неожиданно появилось обращение Владимира Зеленского нации. 

Обычное вещание было прервано словами украинского лидера, в котором он рассуждал о единстве людей. 

"Каждое место – родное. Каждое село – родное. Каждая улица – родная. Даже если мы никогда там в жизни не были. И бойцы из Киева, Кривого Рога, Житомира, Луганска и многих других мест бьются за Мариуполь, Купянск и Изюм", – говорил он.

Это видео показывали на Украине ранее, 22 января, в День Соборности. Далее в нем президент говорил, что защитит "свою Украину", включая "мой Крым".

"И никакой он не ваш",

– этими словам заканчивался ролик. 

Скорее всего, речь идет о массовой атаке на телевещание, поскольку подобное видео также показали в Краснодарском крае и Белгородской области. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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