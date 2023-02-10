Зеленский нашел способ достать ракетами до Крыма

Киев заручился поддержкой Лондона

Украинские власти рассчитывают на британские ракеты со значительным радиусом действия для ударов по Крыму. Об этом пишет The Times, ссылаясь на ряд источников в Киеве, уточняет "Свободная Пресса".

В частности, источники подтверждают, что заявление президента Владимира Зеленского о намерении уничтожить военные объекты РФ "в глубокой части оккупированных территорий" говорят об ударах по Крыму, пишет РИА ФАН.

9 февраля премьер Британии Риши Сунак заявил, что Лондон готов к передаче средств большей дальности украинской стороне. Однако в тот момент глава кабмина не стал уточнять, о каких боеприпасах может идти речь.

Тем не менее, обозреватели из военных кругов полагают, что Лондон готов предоставить ВСУ противокорабельные "Гарпуны" с дальностью в 240 километров для поражения наземных целей. Таким образом, Британия занимает наиболее ястребиную позицию по поводу боевых действий против РФ на Украине среди всех стран НАТО, отмечает телеканал "360".

Напомним, ранее Сунак объявил о готовности передать ВСУ тяжелую технику.