Зеленский нашел способ достать ракетами до Крыма

Зеленский нашел способ достать ракетами до Крыма
Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/www.globallookpress.com
Киев заручился поддержкой Лондона

Украинские власти рассчитывают на британские ракеты со значительным радиусом действия для ударов по Крыму. Об этом пишет The Times, ссылаясь на ряд источников в Киеве, уточняет "Свободная Пресса".

В частности, источники подтверждают, что заявление президента Владимира Зеленского о намерении уничтожить военные объекты РФ "в глубокой части оккупированных территорий" говорят об ударах по Крыму, пишет РИА ФАН.

9 февраля премьер Британии Риши Сунак заявил, что Лондон готов к передаче средств большей дальности украинской стороне. Однако в тот момент глава кабмина не стал уточнять, о каких боеприпасах может идти речь.

Тем не менее, обозреватели из военных кругов полагают, что Лондон готов предоставить ВСУ противокорабельные "Гарпуны" с дальностью в 240 километров для поражения наземных целей. Таким образом, Британия занимает наиболее ястребиную позицию по поводу боевых действий против РФ на Украине среди всех стран НАТО, отмечает телеканал "360".

Напомним, ранее Сунак объявил о готовности передать ВСУ тяжелую технику.

Источник: The Times ✓ Надежный источник
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