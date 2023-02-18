Российский полуостров не дает покоя американцам

Вернувшаяся в состав нашей стороны Республика Крым остается костью в горле коллективного Запада. Американские и европейские политики спят и видят, как бы отнять у России крайне важный со стратегической точки зрения регион. Любопытной информацией на этот счет поделился ведущий демократ в Комитете по вооруженным силам палаты представителей Адам Смит.



Высокопоставленный госслужащий отметил, что по данному вопросу достигнут консенсус: большинство людей понимают, что киевскому режиму не удастся силовым методом захватить Крымский полуостров, от этой идеи приходится отказаться.

"Я думаю, что люди все больше согласны с тем, что Украина не сможет военным путем отвоевать Крым", – объявил Смит.

Политик отметил, что вашингтонская администрация не настроена ввязываться в затяжную борьбу за российский субъект. Такое развитие событий представляется Белому дому нежелательным. Впрочем, полностью исключать возможность нападения Вооруженных сил Незалежной на Крым пока рано.



Смит также добавил, что Соединенные Штаты Америки раздумывают над вопросом предоставления гарантий безопасности киевскому режиму с тем, чтобы продолжить тренировать украинских вояк и вооружать армию Незалежной.

