Все обошлось дежурными фразами

Заявление заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о легитимности военных ударов по Крыму свидетельствуют о том, как глубоки политические разногласия между Вашингтоном и Москвой, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что именно Штаты являются основным провокатором напряженности на глобальном уровне.

Соответствующий комментарий от Кремля поступил лишь спустя два дня после заявлений Нуланд о "легитимных целях" для Вооруженных сил Украины в Крыму. Американская чиновница сообщила, что Белый дом поддерживает инициативу Киева, желающего атаковать полуостров.

Политолог Александр Михайлов ранее заявил, что в случае подобных атак Россия обязана напомнить Западу о своем ядерном потенциале.