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Заявление заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о легитимности военных ударов по Крыму свидетельствуют о том, как глубоки политические разногласия между Вашингтоном и Москвой, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что именно Штаты являются основным провокатором напряженности на глобальном уровне.
Соответствующий комментарий от Кремля поступил лишь спустя два дня после заявлений Нуланд о "легитимных целях" для Вооруженных сил Украины в Крыму. Американская чиновница сообщила, что Белый дом поддерживает инициативу Киева, желающего атаковать полуостров.
Политолог Александр Михайлов ранее заявил, что в случае подобных атак Россия обязана напомнить Западу о своем ядерном потенциале.
Запад серьезно опростоволосился
Американцы продолжают создавать образ империи зла вокруг Москвы