В России раскрыли "удар возмездия" в случае атаки ВСУ на Крым

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Анонсированная Киевом атака ВСУ на Крым со 100-процентной вероятностью повлечет за собой возмездие Москвы. Однако нельзя исключать, что Украиной дело не ограничится, считает политолог, глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Напомним, ранее замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что Белый дом положительно оценивает планы Киева по атаке военных баз в Крыму.
Михайлов указывает, что к таким словам нельзя относиться как к пустым угрозам – особенно после того, как американцы расширили военную помощь Украине. Неоднократно Крым сталкивался с диверсиями и террористическими актами Киева – как удавшимися, так и не очень. На полуостров до сих пор "залетают" БПЛА, причиняющие головную боль.
Политолог, однако, подчеркивает, что теракт на Крымском мосту не вызвал никаких последствий. Тем не менее, Москва дала понять массированной ракетной атакой, что пересечение красных линий весьма опасно.
Однако если украинская сторона полезет на Крым, ответ будет ассиметричным. Кому-то можно преподать урок военной подготовки.
"Возрастные политики из Запада прекрасно помнят кадры с "ядерными грибами". Они, как и Советский Союз, знали, как и откуда начинается вспышка и куда прятаться. А вот молодые кадры этого не знают. Поэтому в случае атаки на Крым им нужно напомнить о потенциале нашего атомного подводного флота", – высказался Михайлов.Однако, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ссылаясь на материал Newsweek, американские аналитические круги склонны считать, что Джо Байден не станет поддерживать стремление Владимира Зеленского к захвату Крыма.
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