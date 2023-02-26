"Морской призрак": в НАТО пришли в ужас от возможностей АПЛ "Борей"

"Морской призрак": в НАТО пришли в ужас от возможностей АПЛ "Борей"
MOD Russia/www.globallookpress.com
У альянса есть серьезные опасения

У России есть оружие для того, чтобы как следует припугнуть Запад. Из ядерной триады особое значение НАТО уделяет возможностям атомной подводной лодки типа "Борей", которая из-за своей бесшумности и скрытности практически неуязвима для обнаружения, пишет Sohu.

В 2023 году "Борей" остается лидером атомного подводного флота России. Субмарина действительно отличается от своих сородичей – главным образом тем, что экипажу не требуется входить в морскую зону для угроз враждебных стран. Более того, "Борею" даже не нужно выходить из порта.

"Борей" вооружен шестнадцатью баллистическими ракетами "Булава" с дальностью до 10 тысяч километров. Ракета несет до 10 боеголовок. При этом точность такой континентальной ракеты достаточно высока – расхождение составляет лишь 150 метров. Фактически, 96 "Булав" обрушат на противника 960 боевых головок, что, безусловно, будет страшнейшим ударом для любой страны. 

"Борей" длительное время скрывается под водой – даже после момента запуска ракеты. А его бесшумность просто поражает – 108 дБ, что ниже наиболее совершенной у американцев "Огайо".

Источник: Sohu ✓ Надежный источник
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