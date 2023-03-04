Newsweek: России хватит одной атомной подлодки для развала НАТО

Newsweek: России хватит одной атомной подлодки для развала НАТО
MOD Russia/www.globallookpress.com
Москва предупреждает весь Запад

Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ способны достичь критических целей в США и Европе. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

Политический кризис достигает новой степени противостояния – по мере повышения ставок растет напряжение между странами. Россия наращивает производство подводного флота, способного достичь самых важных целей – как в Соединенных Штатах, так и в Европе, пишет Newsweek.

Опрошенные западные эксперты не сомневаются, что в случае мировой войны РФ будет использовать свой флот в качестве инструмента главной угрозы противнику. Действия Кремля это подтверждают: не так давно президент Владимир Путин сообщил о готовности страны производить больше АПЛ, способных обеспечить безопасность страны на десятки лет вперед.

"Россия в течение как минимум десяти лет развивает очень значительные средства ведения боевых действий на морском дне. Большинство из них находятся в так называемом ГУГИ, то есть в Главном управлении глубоководных исследований России. Представляете, чего стоит хотя бы подлодка "Белгород", способная запускать торпеду с ядерной боеголовкой? Либо размещать подслушивающие устройства, либо взрывчатку на глубоководных кабелях на дне океана", – считает специалист.

Если подобный кабель будет перерезан, уверен Петерсон, Запад понесет просто невероятные финансовые убытки, а связь между Штатами и Европой будет серьезно ограничена.

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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