В России нашли способ заткнуть Зеленского после слов о Крыме

С предложением к руководству обратились на полуострове

Владимир Зеленский утверждает, что украинская армия уже готова к атаке на Крым – по крайней мере, с моральной точки зрения. Другой аспект – техническая сторона. Пока ВСУ требуется военная подготовка и серьезное оснащение, чтобы пойти с операцией на полуостров.

Такие заявления украинский лидер делал в последнее время неоднократно. Он отмечал, что надеется провести предстоящее лето на крымском пляже, намекая на вероятные сроки вторжения. Выпады украинского президента не могли оставить власти Крыма равнодушными. Губернатор Сергей Аксенов в своем Telegram рассказал, что нужно сделать, чтобы Зеленский перестал мечтать о полуострове.

Он напомнил, что ежедневно ВСУ теряют, как минимум, по сотне солдат. Но их лидеру "мало крови". Слова о возвращении Крыма под украинскую юрисдикцию он воспринимает как пиар и возможность получить еще больше денег со стороны Запада.

Дополнительно, по мнению Аксенова, воинственность Зеленского подогревает то, что его деньги и семья находятся под защитой в других странах.

"Уверен, надо продолжать "замес" украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям", – написал губернатор.

Он подчеркнул, что Зеленскому не видать Крыма и новых российских регионов "как собственных ушей".