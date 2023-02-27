"Погасить" все спутники США: генерал назвал способ сорвать наступление ВСУ на Крым

"Погасить" все спутники США: генерал назвал способ сорвать наступление ВСУ на Крым
NASA/www.globallookpress.com
У Киева не должно остаться ни одной дальнобойной системы

К заявлениям противника о подготовке к наступлению на Крым необходимо отнестись со всей серьезностью. Необходимо отталкиваться от того, что ВСУ готовят войска и планируют операцию, о которой так часто говорят.

Российским войскам же нужно наносить удары по району сосредоточения вражеской техники и бить по скоплениям личного состава украинской армии, которая будет подъезжать к переднему краю, указал генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Для наступления на Крым, отмечает специалист, необходимо превосходство в серьезной пропорции – у противника численность личного состава должна быть выше в шесть раз, чем у россиян. Хотя такое соотношение по внешним признакам отсутствует, недооценивать ситуацию критично.

Однако вместе с тем, указывает Гурулев, наступление на Крым – это также психологическая и медийная кампания против россиян, призванная ввести Москву в заблуждение.

"Однако попытка захвата ЗАЭС или их подход к Брянску вполне реальны. Разведка у нас должна не только просчитать, но и предугадать направление главного удара ВСУ", – отметил военный аналитик.

Если Запад продолжает наращивать военные ресурсы, России нужно воспользоваться шансом, чтобы перебить материально-техническую базу, сформированную противником у передних позиций – с целью его ослабления и сведения к минимуму наступательных действий со своей стороны.

Особую опасность представляют дальнобойные средства ВСУ, полученные Западом. Их, указывает Гурулев, нужно "видеть из космоса".

"Это железо придет в негодность тогда, когда NAVSTAR и глобальная связь на территории РФ и Украины будут блокироваться.  Сетецентрическая система управления накроется медным тазом: их обыкновенное железо будет неплохо расстреливаться", – подытожил эксперт.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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