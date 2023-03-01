Украина начала бомбить Крым новыми беспилотниками

Украина начала бомбить Крым новыми беспилотниками
Yulii Zozuliaukrinform/www.globallookpress.com
Правда, не очень успешно

Российские войска предотвратили попытку массированной атаки БПЛА на Крым, сообщает Министерство обороны. Согласно приведенным данным, в небе над полуостровом сбили шесть дронов. Еще четыре удалось нейтрализовать с помощью комплексов РЛС. 

Жертв в ходе воздушной атаки ВСУ не обнаружено, разрушения также отсутствуют. Атаки по российским регионам со стороны украинских войск стали более интенсивными: лишь за сутки противоракетная оборона РФ сбила пятнадцать дронов на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

У Дружковки в Донецкой народной республике сбили украинский Су-24.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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