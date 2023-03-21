В НАТО послали России сигнал: операция по захвату Крыма началась

В Альянсе обозначили примерные сроки наступления

Запад в данный момент занят операцией по подготовке ВСУ к захвату Крыма силовым путем. Такое заявление сделал неназванный источник в НАТО изданию BILD (заблокировано на территории России).

Источник утверждает, что предстоящие шесть месяцев окажутся решающими для украинского конфликта. Уже в мае Киев должен получить поставки необходимого вооружения, которые помогут начать контрнаступление на юге и востоке.

Эксперты альянса собирают все необходимые сведения, прорабатывают логистику и подключают секретные службы. Однако чиновник отметил, что он старается быть осторожным в своих заявлениях из соображений безопасности, но Россия "справедливо" полагает, что наступление ВСУ придется на Луганскую и Запорожскую области.

"Цель наступления на юго-востоке страны: прорвать сухопутный мост в Крым", – воинственно заявил источник.

Он также отметил, что сейчас Украина будет заниматься отвлечением российских вооруженных сил, между чем намерена предпринимать реальные попытки по возвращению территорий. Среди них – и российский Крым.

"Киев имеет право вернуть себе всю украинскую территорию",

– подытожил источник в НАТО.

Ранее украинские дроны совершили атаку на крымский Джанкой – все беспилотники удалось сбить, но из-за падения обломков есть один пострадавший. После инцидента в городе ввели режим ЧС, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". По заявлению местных властей, ситуация находится под контролем.