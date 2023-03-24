Появились сообщения о мощной атаке на Севастополь

Появились сообщения о мощной атаке на Севастополь
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Официально информацию пока не подтверждали

Жители Севастополя стали сообщать в социальных сетях, что слышали звуки мощного взрыва в районе бухты "Омега". Официального подтверждения информации нет.

Некоторые люди стали заявлять, что было похоже на гром. Другие утверждают, что ничего общего между звуками не выявили – по их словам, произошедшее не было похоже даже на срабатывание систем ПВО или сбитие БПЛА. 

"У нас аж окна дрожали", – пишут жители города.

В соцсетях стали заявлять, что якобы сбили что-то с корабля. Подтверждения этого нет. После люди сообщили, что слышали повторный грохот на Солдатском пляже. Они стали предполагать, что на город была совершена новая атака.

Источник: Telegram • Требует проверки
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