Появились сообщения о мощной атаке на Севастополь

Официально информацию пока не подтверждали

Жители Севастополя стали сообщать в социальных сетях, что слышали звуки мощного взрыва в районе бухты "Омега". Официального подтверждения информации нет.

Некоторые люди стали заявлять, что было похоже на гром. Другие утверждают, что ничего общего между звуками не выявили – по их словам, произошедшее не было похоже даже на срабатывание систем ПВО или сбитие БПЛА.

"У нас аж окна дрожали", – пишут жители города.

В соцсетях стали заявлять, что якобы сбили что-то с корабля. Подтверждения этого нет. После люди сообщили, что слышали повторный грохот на Солдатском пляже. Они стали предполагать, что на город была совершена новая атака.