Власти выступили со скандальным заявлением

Украинская сторона утверждает, что в ближайшее время намеревается отрезать сухопутный коридор для России в Крым, чтобы в дальнейшем начать операцию по "деоккупации" полуострова. Насколько Киев будет способен это сделать вопрос спорный – украинцы в своем успехе уверены, а американцы, напротив, считают, что сделать это невозможно. Но, несмотря на предупреждения со стороны США, власти Украины уже озвучивают дальнейшие планы после предполагаемого возвращения Крыма.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в своих соцсетях опубликовал 12 пунктов того, что ожидает регион после захода туда украинских солдат. По его словам, в первую очередь ВСУ намерены снести Крымский мост целиком.

В планах у Киева переименовать Севастополь в "Объект №6", а после принять решение о новом названии города. В пример Данилов привел Ахтиар. Затем власти проведут люстрацию и выяснят, кто из крымчан был на стороне России – они потеряют свои "избирательные права" на Украине.

Также украинцы намерены провести "детоксикацию от российской пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны" и установить памятник "Русский военный корабль идет *****". Остальные пункты касаются привлечения к ответственности в украинских судах виновных в коллаборационизме или других преступлениях.