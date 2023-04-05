Советник Зеленского поклялся уничтожить Крымский мост

Советник Зеленского поклялся уничтожить Крымский мост
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И "вернуть" полуостров под контроль Киева

Киев по-прежнему стремится к "деоккупации" Крыма, которую, уверен советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, можно провести всего лишь за какие-то несколько месяцев.

Подоляк добавил, что Банковая уверена в наличии дефицита ресурсов, которые бы позволили России "удержать ситуацию". Однако Киев воюет не за ресурсы и территорию, а якобы за "право цивилизованного мира".

Однако, добавил чиновник, украинские власти не исключают дипломатических решений, которые можно заключить с Москвой – однако на условиях перехода Крыма в украинскую юрисдикцию.

Киев даже готов ждать "день-два-три" при выводе российских войск из полуострова. После этого, добавил Подоляк, украинские власти обязательно демонтируют Керченский мост.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", 5 апреля украинский БПЛА сбросил взрывное устройство в Суземском районе Брянской области. Пострадал один человек.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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