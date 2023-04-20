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Военный обозреватель Давид Нармания поведал о разрабатываемом в Соединенных Штатах боевом припасе LRMP, предназначенном для артиллерии. Речь идет о маневрирующем припасе с дальностью до 150 километров. По всей вероятности, считает военный эксперт, Пентагон готовит новинку, чтобы ВСУ смогли "достать" до территории Крыма.
Стоимость одного "Экскалибура" обойдется для американского налогоплательщика примерно в 68 тыс. долларов. Треугольной формы снаряд дольше остается в воздухе, сохраняя некую устойчивость при преодолении своей траектории.Пока что, однако, американские разработчики презентовали Пентагону лишь модель – до появления опытного образца дело еще не дошло.
По информации телеканала "360", в Угледаре российские войска поразили базу противника с помощью "умной бомбы".
В Лондоне прошла акция против передачи Украине снарядов с обедненным ураном – в движении "Международная украинская антифашистская солидарность" призвали не накалять обстановку и свернуть военную помощь режиму Владимира Зеленского, пишет РИА ФАН.
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