Запад готов помочь Зеленскому достать ракетами до Крыма

Запад готов помочь Зеленскому достать ракетами до Крыма
Sgt. James Bunn/www.globallookpress.com
Пентагон разрабатывает необходимые артиллерийские снаряды

Военный обозреватель Давид Нармания поведал о разрабатываемом в Соединенных Штатах боевом припасе LRMP, предназначенном для артиллерии. Речь идет о маневрирующем припасе с дальностью до 150 километров. По всей вероятности, считает военный эксперт, Пентагон готовит новинку, чтобы ВСУ смогли "достать" до территории Крыма.

Стоимость одного "Экскалибура" обойдется для американского налогоплательщика примерно в 68 тыс. долларов. Треугольной формы снаряд дольше остается в воздухе, сохраняя некую устойчивость при преодолении своей траектории.

Пока что, однако, американские разработчики презентовали Пентагону лишь модель – до появления опытного образца дело еще не дошло.

По информации телеканала "360", в Угледаре российские войска поразили базу противника с помощью "умной бомбы".

В Лондоне прошла акция против передачи Украине снарядов с обедненным ураном – в движении "Международная украинская антифашистская солидарность" призвали не накалять обстановку и свернуть военную помощь режиму Владимира Зеленского, пишет РИА ФАН.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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