В Крыму произошел взрыв

Есть один погибший

В минувшее воскресенье между крымскими городами Судак и Алушта произошел взрыв. Как собщает RT со ссылкой на РИА "Новости", инцидент случился из-за срабатывания снаряда времен Великой Отечественной войны.

По предварительным данным, погиб один мужчина, который в это время был поблизости от боеприпаса. Официальных комментариев от региональных властей или Минобороны по поводу произошедшего не было, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: RT ✓ Надежный источник
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