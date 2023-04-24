В Крыму произошел взрыв

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В минувшее воскресенье между крымскими городами Судак и Алушта произошел взрыв. Как собщает RT со ссылкой на РИА "Новости", инцидент случился из-за срабатывания снаряда времен Великой Отечественной войны.
По предварительным данным, погиб один мужчина, который в это время был поблизости от боеприпаса. Официальных комментариев от региональных властей или Минобороны по поводу произошедшего не было, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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