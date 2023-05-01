Появились сведения о взрывах в Крыму

Появились сведения о взрывах в Крыму
Фото: соцсети
Украинцы могли атаковать полуостров

Российские Telegram-каналы сообщают о звуке взрыва, который раздался над Евпаторией. По неподтвержденной информации, сработала система ПВО.

Пока официального подтверждения инцидента не было, однако в соцсетях расспространяются кадры с дымовым следом в небе над Крымом. 

Украинцы не раз предпринимали попытки атаковать полуостров в последнее время, поэтому произошедшее может оказаться очередным намерением нанести удар. Также часто военные в регионе проверяют работу систем ПВО, проводя учения.

Источник: Украина.ру • Требует проверки
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