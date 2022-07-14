Все вполне заслуженно, считает женщина

Экс-помощница Софии Ротару, менеджер Ольга Коняхина придерживается теперь нелестного мнения об артистке, с которой довольно долго проработала. В интервью с журналистами она раскритиковала звезду, заявив, что все неприятности к исполнительнице хита "Я ж его любила" вернулись бумерангом.

Именно так, уверена Ольга, все обернулось для Софии, которая пыталась абстрагироваться от политической ситуации на Украине.

Не так давно Ротара превратилась в объект критики со стороны известных ведущих и артистов на Украине – местный шоу-бизнес потребовал от нее выступить с критикой специальной операции российских войск. Однако та предпочла молчать. Украинских граждан же призвали бойкотировать концерты певицы.

Кстати, Коняхину тринадцать лет назад осудили на шесть лет по обвинению в мошенничестве с выступлениями Ротару – звезда недосчиталась семи миллионов рублей. В 2014 году ее освободили по УДО.