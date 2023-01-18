Аналитик раскрыл способ перебить поставки НАТО на Украину

Аналитик раскрыл способ перебить поставки НАТО на Украину
Ddp/www.globallookpress.com
Сжигать и "топить" сразу после пересечения - самый легкий вариант, считает эксперт

У России имеются три способа грамотного ответа коллективному Западу за поставки тяжелой бронетехники для украинской армии, считает военный обозреватель Виктор Баранец.

В ходе специальной операции российские войска уничтожили свыше 80 процентов украинского вооружения, куда вошло как западное, так и советское вооружение. Однако НАТО не собирается отказываться от планов по изматыванию России с минимальным риском вовлечения в конфликт. Вероятнее всего, бронетехника отправится в ВСУ в огромном количестве.

Проблема крайне серьезна и потребует оперативного решения на уроне планирования СВО и перспектив военной кампании. Праздник нужно испортить – у ВСУ не должно быть техники, а потому нужно будет сразу "вырубать, топить" эшелон с техникой, как только он появится на Украине, заявил Баранец.

Систематическое уничтожение сведет на нет план поставок от НАТО на Украину. Можно, конечно, выявлять уже прибывшую технику с местами складирования для уничтожения, что не в пример сложнее. Наконец, последний вариант – напрячь отечественный ВПК так, чтобы непрерывно клепалось противотанковое вооружение.

Нужно нарастить количество. На предприятиях работают в три смены, на некоторых предприятиях уже введена шестидневка. Будем трудиться 24 на 7. Другого выхода у нас нет", – заявил Баранец в эфире "Время покажет".

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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