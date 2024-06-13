Что известно о скандале между Пашиняном и Лукашенко: последние новости

Камнем преткновения стал вопрос Нагорного Карабаха

Премьер Армении Никол Пашинян сделал резкое заявление о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Он утверждает, что ни один армянский чиновник не посетит республику до тех пор, пока тот занимает пост главы государства. Причиной таких высказываний стала вероятная позиция белорусского лидера по карабахскому вопросу.

Пашинян заявил, что один из членов ОДКБ мечтал о победе Азербайджана и принимал участие в подготовке нападения на Армению. После такого он не будет сидеть с Лукашенко за одним столом и обсуждать вопросы безопасности.

Армянский премьер отметил, что готов подумать над сотрудничеством, если президент Белоруссии извинится перед армянским народом. Отношение Еревана к ОДКБ тоже может измениться, если из состава выйдет Минск. Пока Пашинян уверенно намерен покинуть объединение.

Александр Лукашенко пока не ответил на заявления премьер-министра. Комментарий по этому вопросу дал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, который посоветовал Пашиняну разбираться со внутренними делами республики, где сейчас идут протесты.

В Кремле также отказались оценивать высказывания армянского премьера, отметив, Москва продолжит работать "с нашими армянскими друзьями", чтобы прояснить их позицию насчет ОДКБ.

В итоге Ереван отозвал своего посла в Белоруссии для консультаций, а белорусский МИД бызвал представителя Армении, чтобы объяснить заявления Пашиняна.