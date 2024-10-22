Южная Корея может вступить в конфликт между Украиной и Россией

Государство готовится отправить своих военных сражаться против ВС РФ

Южная Корея намерена оказать дополнительную военную помощь Украине в том случае, если северокорейские солдаты будут отправлены в зону СВО. Сеул планирует предоставить Киеву собственных солдат, а также специалистов по тактике и разведке, которые дополнительно смогут оказывать услуги переводчика, если северокорейский противник будет захвачен в плен. Об этом сообщают южнокорейские СМИ.

Украина и Южная Корея, ссылаясь на данные собственной разведки, утверждают, что Пхеньян отправит на Дальний Восток порядка 12 тысяч солдат, которые готовятся к переброске в Курскую область и Донбасс. Российская сторона информацию не подтверждала – в Кремле подобные сведения называли "противоречивыми".

Также Сеул планирует пересмотреть подход к отправке своего оружия Киеву. Ранее страна оказывала только гуманитарную помощь, однако сейчас намерена оказать военную, предоставив доступ к своему летальному вооружению.

Южнокорейские власти осуждают сближение между Россией и КНДР в последнее время. Особенно их волнует новое сотрудничество между странами в военном плане. В Сеуле опасаются, что Москва может предоставить Пхеньяну свои разработки в ядерной и других отраслях, что создает дополнительные угрозы для их государства. Поэтому планы по отправке собственных солдат на Украину, вероятно, являются способом отомстить России за близкое сотрудничество с Северной Кореей.