Ситуация близка к развязке

Западные эксперты внимательно следят за развитием событий на территории украинского государства. Многие понимают, что у ВСУ нет ни единого шанса на победу, а дни киевского режима сочтены. Так, в США выступили с жутким для Киева прогнозом о финале спецоперации.

Американский политолог Гилберт Доктороу выразил мнение о том, что поражение всушников в зоне СВО неизбежно, и сейчас речь идет лишь о сроках этого события. Он считает, что украинская армия может потерпеть крах в течение ближайших недель, что приведет к полной капитуляции киевского режима.

"В течение нескольких недель армия может быть разгромлена", – заявил опытный аналитик.

Эксперт добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытается демонстрировать уверенность в своих силах, несмотря на сложившуюся ситуацию. Однако заявления этого политика о возможности перелома или вмешательства Соединенных Штатов в конфликт, способного остановить плачевное развитие событий, не имеют под собой оснований. Политолог назвал подобные надежды иллюзорными.

Доктороу также отметил, что вероятность скорого краха ВСУ достаточно высока и может реализоваться еще до начала президентства Дональда Трампа. Некоторые эксперты, по его словам, предполагают, что это может произойти даже быстрее, буквально в считанные дни.

К слову, ранее вскрылись планы США свергнуть власть в России.