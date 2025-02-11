Guardian: Зеленский предложил устроить обмен Курской области

Лидер намерен пойти на сделку с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о своей готовности отказаться от территорий в Курской области, в которых сейчас находятся ВСУ. В интервью The Guardian он указал, что намерен обменять их во время переговоров с Россией. Что именно Киев хочет получить взамен, политик не уточнил.

"Все наши территории важны, приоритета нет", – заявил Зеленский.

По словам президента, если в один момент американцы откажутся от военной поддержки Украины, то Европа не сможет самостоятельно закрыть образовавшийся пробел. Тем не менее, Зеленский утверждает, что даже в такой ситуации капитулировать Киев не будет, а начнет искать альтернативные способы справиться с недостачей военных средств.

При этом лидер все еще настроен на сотрудничество с США при Дональде Трампе. Он отметил, что в сентябре предложил бизнесмену доступ к ценным природным ресурсам страны и, судя по последним высказываниям американского главы, инициатива оказалась интересной. Но и тут, указывает Зеленский, так просто получить все не выйдет – за это американским компаниям нужно будет инвестировать в украинскую экономику и создавать рабочие места в стране.

В качестве гарантий безопасности Зеленский расчитывает получить миротворческий контингент. Но если в этом не будет принимать участие Америка, то обеспечение мира окажется невозможным, заключил президент.

Ранее на Украине заявили о желании втянуть США в прямой конфликт с Россией.