ВСУ напали на Астраханскую область

ВСУ напали на Астраханскую область
Фото: соцсети
Атаку удалось успешно отбить

Север Астраханской области подвергся нападению со стороны ВСУ. Как сообщили в администрации Ахтубинского района, украинцы отправили несколько беспилотников для поражения объектов в регионе.

Местные власти зафиксировали беспилотную опасность примерно в пол третьего ночи, предупредив о ней местных жителей. Людей попросили спрятаться в безопасном месте, взять с собой документы и не приближаться к окнам. 

Против БПЛА были задействованы силы ПВО, один дрон удалось сбить. 

"Силовые структуры отработали штатно. Повреждений и пострадавших нет", – сообщила пресс-служба Ахтубинского района.

Минувшей ночью над российскими регионами было уничтожено 28 вражеских беспилотников. Больше всего зафиксировали над Азовским морем – 13 штук. Еще восемь сбили над Ростовской областью, а шесть над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось о массированной атаке беспилотников в Волгограде. В городе раздалось более 50 взрывов. 

Источник: Telegram
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