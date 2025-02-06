ВСУ напали на Астраханскую область

Атаку удалось успешно отбить

Север Астраханской области подвергся нападению со стороны ВСУ. Как сообщили в администрации Ахтубинского района, украинцы отправили несколько беспилотников для поражения объектов в регионе.

Местные власти зафиксировали беспилотную опасность примерно в пол третьего ночи, предупредив о ней местных жителей. Людей попросили спрятаться в безопасном месте, взять с собой документы и не приближаться к окнам.

Против БПЛА были задействованы силы ПВО, один дрон удалось сбить.

"Силовые структуры отработали штатно. Повреждений и пострадавших нет", – сообщила пресс-служба Ахтубинского района.

Минувшей ночью над российскими регионами было уничтожено 28 вражеских беспилотников. Больше всего зафиксировали над Азовским морем – 13 штук. Еще восемь сбили над Ростовской областью, а шесть над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось о массированной атаке беспилотников в Волгограде. В городе раздалось более 50 взрывов.