Атака ВСУ: в Волгограде раздалось более полусотни взрывов

Атака ВСУ: в Волгограде раздалось более полусотни взрывов
Фото: соцсети
Очевидцы также сообщают о звуках автоматной очереди в городе

Минувшей ночью Волгоград подвергся самой массированной атаке ВСУ за последнее время. Очевидцы сообщили, что слышали, по меньшей мере, 50 взрывов в разных районах города, а некоторые рассказали о звуках автоматной очереди. По предварительным данным, есть разрушение после прилетов. 

Громкие звуки и яркие вспышки были особенно заметны в Красноармейском и Советском районах. Системы противовоздушной обороны сбили порядка восьми дронов около местного НПЗ, принадлежащего "Лукойлу". Не исключено, что в результате атак были повреждены некоторые линии передач – люди сообщили, что в некоторых домах после случившегося появились перебои с электричеством.

Сообщается, что пострадавших во время налета нет. Однако был зафиксирован пожар на территории НПЗ. На фоне атаке в аэропортах шести городов вводили план "Ковер": это Волгоград, Астрахань, Казань, Нижнекамск, Саратов, Ульяновск.

По предварительнным данным, для налета ВСУ использовали беспилотник самолетного типа "Лютый" и PD-2. Двигались они со стороны ростовского Морозовска и пролетали над Калачом-на-Дону.

Всего в течение ночи над Россией уничтожили 70 украинских беспилотников. Больше всего атакам подверглась Ростовская область.

Ранее военкоры сообщали о планах ВСУ ударить по Югу России.

Источник: Mash
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