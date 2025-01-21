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Пророссийское подполье сообщило о мощной атаке по, как предполагается, бывшей ракетной базе под Николаевом на Украине. Как заявил координатор николаевских пророссийских активистов Сергей Лебедев, удар был нанесен в Первомайском районе.
Он обратил особое внимание на то, что, по предварительным данным, целью атаки стала территория, где ранее располагалась военная ракетная база. Лебедев отметил, что инцидент произошел ночью, однако подробности о разрушениях или возможных пострадавших пока уточняются.
Информация о данном событии поступила в условиях продолжающегося ожесточенного конфликта в регионе. Российская армия не прекращает громить стратегически важные объекты противника. Пока остается неясным, продолжала ли база использоваться в военных целях на момент атаки. Обстоятельства удара и его последствия уточняются.
К слову, ранее на Украине объявили о подготовке к важнейшему шагу в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.
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