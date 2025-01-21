Подполье заявило об ударе по бывшей ракетной базе под Николаевом

Удар по бывшей ракетной базе в Николаевской области: важное заявление подполья
Картинка: сгенерировано ИИ
Армия России продолжает громить стратегически важные объекты

Пророссийское подполье сообщило о мощной атаке по, как предполагается, бывшей ракетной базе под Николаевом на Украине. Как заявил координатор николаевских пророссийских активистов Сергей Лебедев, удар был нанесен в Первомайском районе.

Он обратил особое внимание на то, что, по предварительным данным, целью атаки стала территория, где ранее располагалась военная ракетная база. Лебедев отметил, что инцидент произошел ночью, однако подробности о разрушениях или возможных пострадавших пока уточняются.

Информация о данном событии поступила в условиях продолжающегося ожесточенного конфликта в регионе. Российская армия не прекращает громить стратегически важные объекты противника. Пока остается неясным, продолжала ли база использоваться в военных целях на момент атаки. Обстоятельства удара и его последствия уточняются.

К слову, ранее на Украине объявили о подготовке к важнейшему шагу в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Чудовищный удар: ЕС в ужасе из-за прихода Трампа к власти

Политика республиканца сильно отличается от вектора евролиберальных стран

Байден отомстил Трампу за унижение на инаугурации

Политик не стерпел публичного выпада в свой адрес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей