Армия России продолжает громить стратегически важные объекты

Пророссийское подполье сообщило о мощной атаке по, как предполагается, бывшей ракетной базе под Николаевом на Украине. Как заявил координатор николаевских пророссийских активистов Сергей Лебедев, удар был нанесен в Первомайском районе.

Он обратил особое внимание на то, что, по предварительным данным, целью атаки стала территория, где ранее располагалась военная ракетная база. Лебедев отметил, что инцидент произошел ночью, однако подробности о разрушениях или возможных пострадавших пока уточняются.

Информация о данном событии поступила в условиях продолжающегося ожесточенного конфликта в регионе. Российская армия не прекращает громить стратегически важные объекты противника. Пока остается неясным, продолжала ли база использоваться в военных целях на момент атаки. Обстоятельства удара и его последствия уточняются.

К слову, ранее на Украине объявили о подготовке к важнейшему шагу в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.